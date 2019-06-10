Надаль принял неожиданное решение после победы на Roland Garros

Триумфатор нынешнего турнира Roland Garros испанец Рафа Надаль принял решение взять паузу и не участвовать в теннисных турнирах до начала Wimbledon.

"Я здорово сыграл на Wimbledon в прошлом году и был близок к завоеванию еще одного титула. Я не могу играть много недель подряд, как 8-10 лет назад. Я не буду играть до Wimbledon.

Если честно, в предыдущих двух сезонах я вновь почувствовал, что победа в Лондоне близка. В прошлом году я был в одном очке от финала. Так почему мне стоит что-то менять? Если я буду здоров, это в большей степени повысит мои шансы, чем многочисленные матчи", - цитирует испанца championat.

Напомним, что 33-летний испанец продолжил свою беспроигрышную серию в полуфиналах и финалах Roland Garros, оформив 12-ю победу на турнире в Париже. Свой первый титул на кортах Открытого чемпионата Франции Надаль завоевал еще в 2005 году. Теперь в коллекции Рафы 82 трофея, из которых 18 – на турнирах Большого Шлема. Рафа Надаль стал третьим самым возрастным чемпионом в истории Roland Garros.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко оштрафована организаторами, проходящего в Париже турнира Большого шлема - Roland Garros, на 1,5 тысячи долларов.

Цуренко обязана заплатить штраф из-за подсказок ее тренера во время матча первого круга против канадской теннисистки Эжени Бушар.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!