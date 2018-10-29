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Юрий Сапронов
Юрий Сапронов
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Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

3.9т

Дорогая моя страна !

Элина Свитолина - Чемпионка Мира!

Невероятные эмоции и ощущения!

Элина ты настоящий боец, с огромной несгибаемой силой воли, мужественным характером и железными нервами.

Вопреки мнениям скептиков и нытью "экспертов".

Я писал до турнира про шанс, про то,что именно тут ты сможешь, - и ты его использовала на 100%. Помнишь наше - что самолет взлетает только против ветра?

Поздравляю тебя, папу Михаила, маму Лену, брата Юлиана. Вы потрясающая семья.

Я снимаю шляпу перед еще одним человеком.

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Чемпионка, которая сделала для Украины больше, чем все чиновники

Facebook Юрия Сапронова

Andrew Bettels.

Эндрю СПАСИБО тебе, ты 3,5 года рядом с Элиной, сначала спаррингом, потом тревел тренером, потом вторым тренером. Мое мнение именно ты в следующем сезоне должен быть главным тренером Элины, не нужно искать ТОПа с именем. Я всегда очень внимательно слушаю,что ты говоришь Элине когда выходишь на корт. Ты очень точен, лаконичен, емок и даже интонация всегда верная.

Одна это хрупкая симпатичная девочка сделала для Украины гораздо больше, чем все политики и чиновники вместе взятые.

P.S. Я счастлив.

Вчера заснул без сил в 9 вечера, не знаю,что это было. Без сил. Весь день ничего не делал, только готовился смотреть, смотрел и потом звонил,писал,отвечал. И упал в 9 вечера. Видимо эмоциональный срыв. Всю энергетику которая была ,- я отдал. Да, и меняю Туркиш Эрлайнс на её победу без моего присутствия -:)).

P.P.S. Дочка, спасибо за фотки с места события.

Энджой Страна !

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Автор
Юрий СапроновЮрий Сапронов
Персона
Элина Свитолина
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрия Сапронова
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