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11 февраля • обновлено в 23:07
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За Беленюка: украинский борец одержал фантастическую победу в финале чемпионата Европы

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Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Риме, в весовой категории до 87 килограммов.

Для 23-летнего украинского спортсмена этот ЧЕ стал первым в карьере на взрослом уровне. За "золото" Новиков боролся с венгром Льоринзом, которого победил со счетом 7:1.

Семен Новиков

Семен Новиков

UWW

До этого в 1/8 финала Новиков досрочно победил испанца Гаска Фреснеду со счетом 9:0 – для досрочной победы нужен разрыв в 8 баллов, или требуется удержать соперника на лопатках. В 1/4 украинец выиграл у турка Матехена Басара со счетом 7:2, а в полуфинале на последних секундах победил российского спортсмена Александра Комарова – 6:3.

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Отметим, что до этого на взрослых чемпионатах Европы и мира Украину в весовой категории до 87 килограммов представлял серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио, депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Кроме того, для Украины на этом чемпионате Европы бронзовую медаль завоевал Ленур Тимиров (весовая категория до 63 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, полным триумфом Украины завершился престижный турнир по легкой атлетике в Словакии – три украинские спортсменки заняли весь пьедестал почета.

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Читайте все новости по теме "Греко-римская борьба" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Греко-римская борьба
Место
Италия Рим
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