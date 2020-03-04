Из Харлан сделали куклу Барби

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан стала первой спортсменкой в истории нашей страны, которая была награждена персональной куклой Барби.

"Мне безумно приятно. Я нахожусь в числе девушек, которые настолько великие в своем деле, но Барби выбрал именно меня. Занимаюсь спортом 20 лет, но не замечаю многих вещей. У меня была Барби, одевала ее, шила платье. Но никогда не думала, что сама буду Барби", – цитирует tribuna.com Харлан.

Кроме Харлан, специальной копией награждены еще 9 спортсменок мира из разных видов спорта, в том числе Аманди Анри, Малайка Михамбо, Тереза Бонвало, Анат Лелиор, Айрине Палшите, Дина Эшер-Смит и другие.

Ольга Харлан @olgakharlan

Ольга Харлан @olgakharlan

Ольга Харлан @olgakharlan

Ольга Харлан tribuna.com

Ольга Харлан tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в канадском Монреале. На церемонии награждения Ольга была обескуражена гимном Украины.

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