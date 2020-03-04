Главная Новости
4 марта • обновлено в 18:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Из Харлан сделали куклу Барби

991
Читать материал на украинском

Знаменитая украинская саблистка Ольга Харлан стала первой спортсменкой в истории нашей страны, которая была награждена персональной куклой Барби.

"Мне безумно приятно. Я нахожусь в числе девушек, которые настолько великие в своем деле, но Барби выбрал именно меня. Занимаюсь спортом 20 лет, но не замечаю многих вещей. У меня была Барби, одевала ее, шила платье. Но никогда не думала, что сама буду Барби", – цитирует tribuna.com Харлан.

Кроме Харлан, специальной копией награждены еще 9 спортсменок мира из разных видов спорта, в том числе Аманди Анри, Малайка Михамбо, Тереза Бонвало, Анат Лелиор, Айрине Палшите, Дина Эшер-Смит и другие.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

@olgakharlan

Ольга Харлан

Ольга Харлан

@olgakharlan

Ольга Харлан

Ольга Харлан

@olgakharlan

Ольга Харлан

Ольга Харлан

tribuna.com

Ольга Харлан

Ольга Харлан

tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января Харлан победила на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходил в канадском Монреале. На церемонии награждения Ольга была обескуражена гимном Украины.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Фехтование" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Фехтование
Персона
Ольга Харлан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Наполи
VS
Интер
Гости не проиграют
1.54 Сделать ставку
Эберг будет в тройке призеров
2.5 Сделать ставку
Свитолина
VS
Говорцова
Тотал меньше 20-ти геймов
1.9 Сделать ставку
Мария
VS
Конта
Победа немки
4.32 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Петерсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Грачева
VS
Цуренко
Победа украинки
1.41 Сделать ставку
Дерби
VS
Манчестер Юнайтед
Дерби с форой (+1.5)
1.62 Сделать ставку
Гранада
VS
Атлетик
Победа Атлетика с форой (0)
1.97 Сделать ставку
Сент-Этьен
VS
Ренн
Победа Ренна с форой (0)
1.87 Сделать ставку
Фейенорд
VS
НАК Бреда
Инд. тотал Фейенорда в 1-м тайме больше 1 гола
1.83 Сделать ставку