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В украинском спорте вспыхнул грандиозный коррупционный скандал

3.7т Читать материал на украинском

Чиновники госструктуры "Управление сборных команд и проведения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение" в нарушение законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медпрепараты.

Убытки государства составили более 8 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, задокументировано, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам.

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К тому же, часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медицинских препаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Сейчас главному врачу Министерства молодежи и спорта Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Федерации велоспорта Украины приняли решение об отставке скандального президента Александр Башенко.

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Теги
Служба безопасности Украины Министерство молодежи и спорта
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