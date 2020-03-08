В России трагически умер чемпион Паралимпиады

Чемпион Паралимпийских игр 2012 года по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев умер на 34-м году жизни. Причина смерти спортсмена не называется.

Евгений Кегелев ПКР

"Паралимпийский комитет России (ПКР) с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена", — говорится в заявлении пресс-службы ПКР

Евгений Кегелев до 2019 года входил в состав сборной России по легкой атлетике спорта слепых, представлял Красноярский край. В 2012-м стал победителем эстафеты на Паралимпиаде в Лондоне. Награжден Орденом Дружбы.

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