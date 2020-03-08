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8 марта • обновлено в 12:56
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В России трагически умер чемпион Паралимпиады

1.8т
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Чемпион Паралимпийских игр 2012 года по легкой атлетике спорта слепых Евгений Кегелев умер на 34-м году жизни. Причина смерти спортсмена не называется.

Евгений Кегелев

Евгений Кегелев

ПКР

"Паралимпийский комитет России (ПКР) с прискорбием сообщает о безвременной кончине чемпиона Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта слепых Евгения Кегелева. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам спортсмена", — говорится в заявлении пресс-службы ПКР

Евгений Кегелев до 2019 года входил в состав сборной России по легкой атлетике спорта слепых, представлял Красноярский край. В 2012-м стал победителем эстафеты на Паралимпиаде в Лондоне. Награжден Орденом Дружбы.

В ноябре прошлого года стало известно о смерти олимпийского чемпиона по гимнастике 43-летнего Дмитрия Василенко.

6 марта известный украинский шахматист Станислав Богданович и его девушка - 18-летняя украинская шахматистка Александра Вернигорабыли найдены мертвыми в Москве.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Место
Россия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На росее все мрут. Это территория мертвых! (с)
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