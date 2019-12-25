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25 декабря • обновлено в 10:40
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В России посадили в тюрьму известного бойца MMA

1.6т
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Российский боец MMA Вячеслав Дацик арестован на два месяца за нарушение государственной границы.

Как сообщает агентство Чемпионат, россиянин, который провел в местах лишения свободы уже более 11 лет, будет отбывать наказание в Санкт-Петербурге.

Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик

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Дело Дацика рассматривалось на закрытом заседании в одном из городских судов Ленинградской области. Он был схвачен во время пересечения границы с Эстонией на лодке. Поддержать российского бойца у стен суда пришли мать и супруга. Жена Вячеслава повздорила с работниками местных СМИ и показывала им нецензурные жесты.

Сам Дацик утверждает, что пересек границу с Эстонией из-за того, что хотел помочь своему знакомому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве толпой избили российского бойца MMA Дмитрия Кузнецова.

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Тема
MMA
Место
Россия Санкт-Петербург
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