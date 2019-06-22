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В России насмерть раздавили перспективную спортсменку

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Перспективная 14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.

Место ДТП

Место ДТП

oren.ru

Ольга Штанько

Ольга Штанько

oren.ru

Авария произошла на трассе в Оренбургской области. Группа велогонщиков в сопровождении тренера и специальной автомашины с мигалками ехала по трассе, соблюдая правила.

Во время разворота группы автомобиль Lada, за рулем которого находился 38-летний мужчина, наехал на велосипедистку, в результате чего она погибла на месте, сообщает Федерация велосипедного спорта России.

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Место
РоссияОренбург
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