В Киеве и Одессе прошли отборы Red Bull Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style – международное соревнование по уличному танцу, где каждый может проявить и показать именно свой стиль танца и индивидуальность, а главными судьями являются публика, которую участники пытаются впечатлить.

По всему миру проходят отборочные турниры, где публика выбирает победителей от каждой страны, чтобы потом на Мировом Финале в Париже короновать единого мирового чемпиона или чемпионку Red Bull Dance Your Style 2019.

В Украине международное соревнование проходит впервые! Отборочные турниры уже прошли в Одессе и Киеве. На киевском отборе, который проходил в рамках "Рэп Шмеп Йо Кураж Базар" на ВДНХ, было действительно жарко, ведь лучшие киевские танцоры разных стилей и направлений соревновались между собой в батлах один на один - чтобы определить, кто же продолжит борьбу в международном соревновании Red Bull Dance Your Style.

Киевский отбор собрал лучших танцоров: Nickelodeon, Armo, Pristash, Kim, Darina Maltseva, Kate Luzan, Dash, Kajan, Ponka, Anatoliy Sachivko, bboy Easy Den, Miss N, Prokop и Diana Kolesnik. И еще два участника отбора были определены прямо на месте перед основным соревнованием. Ими стали Yourock и BAH.

Публика очень энергично и горячо встречала всех участников, а каждый батл стал зрелищным соревнованием различных стилей и импровизаций! К тому же, танцовщикам приходилось не только поражать публику, которая является судьями в этом соревновании, но и быстро приспосабливать свой стиль и движения к неожиданному музыкальному плейлисту - от последних мировых хитов до древней классики. Преодолев долгий путь от одной восьмой, в финальном батле встретились инь и ян - Armo и Diana. Между танцовщиками разыгралось настоящее представление противостояния, но все же зрители предпочли Armo, и именно он продолжит борьбу на Национальном Финале.

"Ехал сюда за победой. Недавно вернулся из путешествия, очень заряженный позитивом и силой, и знал, что приду сюда удивить многих людей, потому что это моя стихия. Очень много было серьезных оппонентов, и я уважаю каждого из них, поэтому я просто надеялся на атмосферу и музыку, что было на высоте, поэтому, наверное, я и выиграл! Конечно я надеюсь на победу на Национальном финале! Зачем туда идти, если не надеяться на победу?! "- делится впечатлениями победитель киевской квалификации Armo (Роман Чухманенко).

Напомним, что на одесской квалификации победил Hmel _Mad_State, и он на Национальном финале составит компанию Armo и победителям следующих квалификации.

Впереди еще Харьков (30 августа) и Днепр (14 сентября)!

Уже в эту пятницу, 30 августа в 18:00, соревнование продолжится третьим отборочным турниром в Харькове в Парке Горького:

в харьковском отборе будут соревноваться 16 танцовщиков разных стилей, таких как house dance, hip hop, dancehall, locking, waaking, breaking и другие:

Nickelodeon, Di, Lanya, Odinets, Romazan, Roni, Katia, Flem, Yulia Santos, Panda, Komix и другие, а также еще два участника будут определены на месте. Кто станет победителем решит публика!

Red Bull Dance Your Style - это прежде всего свобода самовыражения для танцоров. Они могут показать все, что умеют, и выразить свою личность в танцевальных поединках один на один. Это развлечение, непринужденное и непредсказуемое, здесь нет давления жюри - ведь победитель определяется мгновенным голосованием присутствующих зрителей. Здесь нет продуманной заранее хореографии - танцоры должны захватить и поразить аудиторию, быстро приспосабливая выбранный стиль к неожиданному музыкальному плейлисту, от последних мировых хитов до древней классики. Тот, кто покажет самые крутые па во взаимодействии с ритмом, текстом и инструментальным сопровождением, и сумеет поразить толпу и получить ее голоса, станет коронованным победителем!

В Украине отборочные турниры проходят в Одессе (11 августа), Киеве (17 августа), Харькове (30 августа) и Днепре (14 сентября). С помощью зрителей в каждом отборе определяют одного финалиста, всего четыре, которые продолжат свою борьбу 22 сентября на Национальном Финале в Киеве. Еще 7 участников национального финала будут приглашены главным куратором проекта в Украине - Максимом Оробцом a.k.a. Maximus. А 12-ое место в Национальном финале разыграют с помощью Wildcard - жюри выберет лучшего танцовщика или танцовщицу среди присутствующих на событии. А девушек на соревновании поддерживает ТМ "Kotex", которая дает уверенность танцовщицам и позволяет почувствовать свободу движений с помощью активности, с инновационной технологией Kinect, в зоне "Kotex Active".

Главное соревнование - Национальный Финал - и определение единственного победителя, который будет представлять Украину на Мировом Финале в Париже, состоится 22 сентября в Киеве, и соберет лучших танцоров и танцовщиц со всей страны.

После проведения более 60 событий в более чем 30 странах по всему миру, первый Мировой финал Red Bull Dance Your Style состоится 12 октября в мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви - Париже. Сценой этого выдающегося соревнования лучших в уличном танце станет жемчужина французской истории, известный во всем мире культовый квартал La Grande Halle de la Villette.

Париж – это всегда хорошая идея, а как насчет судейства на международном фестивале уличного танца на один вечер? Запланируйте уже путешествие в Париж, чтобы принять участие в выборе первого за все время чемпиона мира в конкурсе Red Bull Dance Your Style!

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