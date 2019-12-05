Украинская девушка-боец MMA эффектно завоевала исторический чемпионский титул

Ураинская девушка боец смешанных единоборств (MMA) Алена Рассохина (12-4) на турнире WWFC 15 завоевала чемпионский титул в весе до 48 кг.

29-летняя днепрянка болевым приемом победила в первом раунде бразильянку Элеину Лилу (7-8).

Отметим, что пояс чемпионки мира в весе до 48 килограмм ранее не существовало, и он был разыгран впервые в истории именно на турнире WWFC 15.

Кроме победы девушка отметилась невероятно зажигательным выходом на сцену.

World Warriors Fighting Championship (WWFC) – международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетный американский портал The Things составил рейтинг самых привлекательных девушек-бойцов, выступающих в смешанных единоборствах (MMA). В список вошла и украинка.

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