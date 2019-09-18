Украинец Беленюк заявил о завершении спортивной карьеры

Прославленный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что больше не будет участвовать на чемпионатах мира.

"Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почёта", - написал Беленюк в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Жан добыл "золото" чемпионата мира 2019 года, который проходил в столице Казахстана Нур-Султане.

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