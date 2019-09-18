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18 сентября • обновлено в 23:51
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Украинец Беленюк заявил о завершении спортивной карьеры

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Прославленный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк заявил, что больше не будет участвовать на чемпионатах мира.

"Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почёта", - написал Беленюк в Instagram

Вот и закончился чемпионат мира для борцов греко-римского стиля😌Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почёта! В копилке нашей сборной одна медаль🥇 и две лицензии на олимпийские игры в Токио 🇯🇵 (60кг и 87кг). Сейчас собираем вещи и выезжаем в аэропорт;) Я лично очень соскучился за домом, так что жду с нетерпением возвращения на родную землю ;) СКОРО УВИДИМСЯ ДРУЗЬЯ ☝🏾✌🏾👌🏾👍🏾 ⠀ P.s. Спасибо Казахстану за воистину тёплый приём ! 🇰🇿🤝🇺🇦

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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Беленюк установил уникальное достижение, побив рекорд Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Жан добыл "золото" чемпионата мира 2019 года, который проходил в столице Казахстана Нур-Султане.

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Жан Беленюк
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