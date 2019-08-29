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Украина получила нового министра спорта: что о нем известно

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Новым министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики стал Владимир Бородянский.

Владимир Бородянский

Владимир Бородянский

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с основными фактами из биографии чиновника.

Владимир Бородянский сейчас занимает должность внештатного советника президента Украины. Он родился 15 января 1974 года в Новом Роздоле (Львовская область).

  • В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности Финансы и кредит Киевского национального экономического университета.

  • С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты Московский комсомолец в Украине.

  • С 2000 года руководил отделом по управлению медиа-активами Альфа-банка (отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине).

  • В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ.

  • С 2012 года Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia.

  • За время прибывания на должности вместе с командой телеканала ICTV Бородянский запустил политический проект Новые лидеры.

  • Ушел Бородянский с должности директора StarLightMedia в середине декабря 2018 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины IX созыва на заседании 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров. За кандидатов, предложенных премьером Алексеем Гончаруком, отдал свои голоса 281 нардеп

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Место
Украина
Источник
Источник: ФАКТЫ
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