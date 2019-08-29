Украина получила нового министра спорта: что о нем известно

Новым министром по вопросам культуры, спорта и информационной политики стал Владимир Бородянский.

Владимир Бородянский

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с основными фактами из биографии чиновника.

Владимир Бородянский сейчас занимает должность внештатного советника президента Украины. Он родился 15 января 1974 года в Новом Роздоле (Львовская область).

В 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности Финансы и кредит Киевского национального экономического университета.

С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты Московский комсомолец в Украине.

С 2000 года руководил отделом по управлению медиа-активами Альфа-банка (отвечал за реализацию бизнес-проектов: Новый канал, Наше радио, Московский комсомолец в Украине).

В 2004 году стал генеральным директором телеканала СТБ.

С 2012 года Бородянский возглавлял медиагруппу StarLightMedia.

За время прибывания на должности вместе с командой телеканала ICTV Бородянский запустил политический проект Новые лидеры.

Ушел Бородянский с должности директора StarLightMedia в середине декабря 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины IX созыва на заседании 29 августа утвердила новый состав Кабинета министров. За кандидатов, предложенных премьером Алексеем Гончаруком, отдал свои голоса 281 нардеп

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