"Стыдно": в сборной Украины случилась "позорная ситуация"

Игрок сборной Украины по гандболу Владислав Остроушко рассказал о неприятной ситуации с экипировкой команды на чемпионате Европы.

Владислав Остроушко xsport.ua

"А никто не задавался вопросом, почему мы выступали в черно-белой форме, никак не подвязанной к национальным цветам? Честь которых мы собственно и отстаиваем. На первой тренировке в Вене нас официальный фотограф ЕГФ удивленно спрашивает: "Вы – сборная?". Мы: "Да, сборная Украины". Видимо, он не поверил, что еще так бывает, когда команда одета кто во что. Стыдно. В 2020 году нам не могут выдать две пары одинаковых футболок и шорт, чтобы было написано "Украина". Просто хотелось одного – выглядеть как команда. Знали бы, что так будет, сами бы скинулись на футболки", - цитирует гандболиста xsport.ua.

По словам левого полусреднего национальной команды их перед Евро уверяли, что они на топ-турнире будут укомплектованы всем необходимым.

"Насколько я знаю, наш главный тренер предлагал помочь формой Joma, ведь офис фирмы находится в Испании, недалеко от него. Сказали не беспокоиться, федерация разберется. В итоге – когда выдали экипировку, все поняли, что за 15 лет ничего не изменилось. В такие моменты чувствуешь, что ты никому не нужен. Мы словно аматоры – собрались после работы сыграть турнирчик", – сказал Остроушко.

В комментариях болельщики назвали такую ситуацию позором.

(с)tribuna.com

(с)tribuna.com

Напомним, что Украина проиграла все три поединка на групповой стадии, вылетев из чемпионата Европы.

Капитан сборной Австрии по гандболу Никола Билык, с сожалением оценил нынешнюю ситуацию в Донецке.

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