Стало известно, сколько Конор заработает за возвращение в октагон

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор за свой бой-камбэк против Дональда Серроне получит пять миллионов долларов. Его оппонент – всего два, сообщает The Republic.

Ирландец не дрался в UFC после поражения в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. За тот поединок Ноториус заработал три миллиона долларов, защитивший титул Хабиб – на один меньше.

Отметим, что ирландский экс-чемпион в легком и полулегком весе сразится с американцем в рамках шоу UFC 246 в субботу, 18 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали Конора МакГрегора фаворитом боя с Дональдом Серроне.

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