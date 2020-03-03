Сборная России заразилась коронавирусом

У двух членов сборной России по велогонкам в Объединенных Арабских Эмиратах, подтвержден коронавирус. Команда приехала в Абу-даби на гонки "Тур ОАЭ".

Эпидемия коронавируса ТАСС

У остальных членов команды результаты отрицательные, но на всякий случай они пройдут повторные тесты.

"Посольство находится в контакте с российской командой - участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией, оказывает всю необходимую помощь. Россиян поместили в больницу, их состояние удовлетворительное. Они еще будут сдавать повторные тесты, их целая серия тестов", - цитируют РИА "Новости" старшего советника посольства РФ в Абу-Даби Юрия Видакаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) может запретить посещение зрителями некоторых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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