"Сам летал": депутат "Слуги народа" отреагировал на крушение самолета МАУ в Иране

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал трагедию с украинским самолетом Boeing 737, разбившимся в Иране.

Жан Беленюк Instagram Жана Беленюка

Знаменитый спортсмен принес соболезнования родным и близким погибших, заявив, что сам неоднократно летал злосчастным рейсом PS752 "Международных авиалиний Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). По последним данным, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим.

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