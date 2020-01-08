Главная Новости
8 января • обновлено в 12:56
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Сам летал": депутат "Слуги народа" отреагировал на крушение самолета МАУ в Иране

3.2т
Читать материал на украинском

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал трагедию с украинским самолетом Boeing 737, разбившимся в Иране.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

Instagram Жана Беленюка

Знаменитый спортсмен принес соболезнования родным и близким погибших, заявив, что сам неоднократно летал злосчастным рейсом PS752 "Международных авиалиний Украины".

Новости
Крушение самолета МАУ в Иране: появился список погибших украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский самолет Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек), разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). По последним данным, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев.

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Жан Беленюк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
2
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Он негр что ли??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги