Российский атлет сломался, приседая со штангой: спортивные итоги 21 мая

Российский спортсмен Ярослав Радашкевич получил страшные травмы во время соревнований по пауэрлифтингу, а сборная России по хоккею разгромила шведов на чемпионате мира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 21 мая.

Кроме того, СМИ назвали новый клуб тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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СМИ назвали новый клуб Хацкевича

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