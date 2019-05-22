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Российский атлет сломался, приседая со штангой: спортивные итоги 21 мая

2.1тЧитать материал на украинском

Российский спортсмен Ярослав Радашкевич получил страшные травмы во время соревнований по пауэрлифтингу, а сборная России по хоккею разгромила шведов на чемпионате мира. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 21 мая.

Кроме того, СМИ назвали новый клуб тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Читайте все новости по теме "Чемпионат мира по хоккею" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат мира по хоккею
Персона
Пол Малиньяджи
Тег
сборная России по хоккею
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