России грозят новые серьезные проблемы из-за допинга

Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) выступил с рекомендацией исключить Всероссийскую Федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из Всемирной легкоатлетической ассоциации.

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AIU предложил также лишить российских легкоатлетов права выступать на международных стартах в нейтральном статусе. В организации ждут подтверждения обвинений в адрес российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Если санкции будут применены, российские легкоатлеты не смогут принять участие в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио, сообщает Inside the Games.

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В 2015 году деятельность ВФЛА была приостановлена из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

Позже стало известно, что наказание не коснется чемпионата Европы по футболу 2020 года. Кроме того, в WADA рассказали об условиях участия РФ в ЧМ-2022.

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