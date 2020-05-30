Список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes возглавил теннисист Роджер Федерер.

Его заработок составил 106,3 миллиона долларов, из которых только 6,3 млн швейцарец получил в качестве гонорара на корте, остальные 100 – доходы от рекламных контрактов.

Роналду опередил в рейтинге Forbes Лионеля Месси. Капитан "Барселоны" занял третью строчку чарта с зарплатой на 1 миллион долларов меньше, чем Криштиану – $104 млн. В топ-5 также вошли футболист ПСЖ Неймар и баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс. Их доход равен 95,5 и 88,2 миллиона долларов соответственно.

Top 10 world's highest paid athletes (recent @Forbes ranking 2020)

1. Roger Federer 106,3 million $

2. Ronaldo 105

3. Messi 104

4. Neymar 95,5

5. LeBron James 88,2

6. Stephen Curry 74,4

7. Kevin Durant 63,9

8. Tiger Woods 62,3

9. Kirk Cousins 60,5

10. Carson Wentz 59,1 pic.twitter.com/HB880KkPOF — Jonas Creteur (@jonas_creteur) May 29, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аналогичном рейтинге среди спортсменок самой высокооплачиваемой девушкой в истории стала теннисистка Наоми Осака. Ее доход Forbes оценил в 37,4 миллиона долларов.

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