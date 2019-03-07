"Разобью лицо": Хабиб наехал на чемпиона UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов бросил дерзкий вызов обладателю титула в полусредней категории Камару Усману. Российский боец собирается подняться в весе, чтобы избить соперника.
Хабиб пообещал размазать соперника в разговоре, который состоялся перед титульным поединком нигерийца.
"Усман, если ты выиграешь титул, я собираюсь размазать тебя. Я разобью твое лицо. Будь осторожен. Я приду в полусредний вес", - опубликовал видео Хабиб на своей странице в Instagram.
Напомним, что 2 марта Усман завоевал титул чемпиона UFC, победив обладателя пояса Тайрона Вудли.
Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке Хабиб одержал победу удушающим приемом над ирландцем Конором МакГрегором. После поединка российский боец устроил драку с болельщиками. В итоге Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев.
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