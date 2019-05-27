Расстрелянное авто олимпийского чемпиона из РФ нашли в озере

В Санкт-Петербурге в Петровском пруде со следами от пуль и пятнами крови в середине салона была обнаружена машина олимпийского чемпиона Игр-2012 волейболиста Александра Волкова.

Фото этого автомобиля после рестайлинга Волков недавно опубликовал на своей странице в Instagram. Как он оказался в воде в таком состоянии и почему об угоне не сообщил в полицию сам чемпион, сейчас выясняют правоохранительные органы.

Престижный автомобиль волейболист получил в качестве награды за победу на Олимпиаде.

Полицейские на месте проишествия задержали двух мужчин, откручивавших номера с автомобиля.

По данным championat, волейболист подал заявление в полицию, ущерб автомобилю он оценить не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион 2012 года по академической гребле Максимилиан Райнельт скончался в возрасте 30 лет. Знаменитый немецкий чемпион мира и Европы умер на горном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

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