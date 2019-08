Перспективный английский спортсмен найден мертвым в отеле

Перспективный английский регбист Арчи Брюс найден мертвым в отеле Тулузы, сообщает Daily Mirror.

20-летний спортсмен недавно перешел в "Бэтли Бульдогз" из любительского "Дьюсбери Мур" и накануне дебютировал в составе нового клуба в матче против "Тулузы". На следующий день он обнаружен мертвым. Причина смерти не называется.

"Бэтли Бульдогс" уступили "Тулузе" с разгромным счетом 0:46. Матч проходил в рамках RFL Championship – второй по уровню лиги в регбийной иерархии Англии. В турнире выступают 12 английских команд, одна канадская и одна французская.

We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.



Archie’s immediate family have been informed......cont pic.twitter.com/I8eVcbY8OX