"Не выношу флаг России?" Хабиб ответил МакГрегору

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на критику ирландца Конора МакГрегора, который обвинил россиянина в отсутствии патриотизма.

Хабиб объяснил, почему не выходит с флагом России на бои, а также напомнил о скандалах с Конором.

Хабиб Нурмагомедов

"Почему не выношу флаг России? Я ждал этого вопроса. В отличие от людей, которые носят флаги, которые, как они говорят, представляют свою родную страну, я не насилую женщин и не бью стариков. Я по-своему представляю родину. Не считаю, что это показатель патриотизма. Мало флаг поднять – ты должен соответствовать", – заявил Нурмагомедов на пресс-конференции, пишет RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Хабиба Нурмагомедов назвали необходимость приглашения Анатолия Ломаченко для боя с Флойдом Мейвезером.

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