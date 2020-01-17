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17 января • обновлено в 22:15
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"Не ожидал": Кличко ответил критикам МакГрегорам

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Легендарный Владимир Кличко признался, что с огромным уважением относится к звезде Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору МакГрегору, несмотря на критику в его адрес.

В частности, украинский экс-чемпион мира в комментарии Business Insider вспомнил поединок ирландца против американца Флойда Мейвезера по правилам бокса.

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Владимир Кличко

Владимир Кличко

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"Что бы вы ни думали о МакГрегоре, я считаю, что он показал хорошее и дисциплинированное поведение, чего я не ожидал, когда он сражался с Мейвезером. Я думал, что он может ударить его ногой, но он этого не сделал. МакГрегор – это характер, но будучи таким дисциплинированным, он заслуживает большого уважения", – отметил Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор поразил всех своим поведением во время пресс-конференции перед боем с Дональдом Серроне.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Персоны
Владимир Кличко Конор МакГрегор
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