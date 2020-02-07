"Моральный ужас": российская чемпионка жестко вспылила после "попытки суицида"

Четырехкратная чемпионка мира, российская гимнастка Александра Солдатова, которая, по данным СМИ, пыталась совершить суицид, обвинила прессу в дезинформации.

Спортсменка опубликовала в Instagram видеообращение, в котором изложила ход событий, а также заверила публику, что никакой попытки самоубийства не было.

"Вся эта ситуация переходит границы. Я всего-то на завтраке порезалась ножом. Когда я ехала на тренировку, то решила заехать в больницу для того, чтобы профессионально обработать рану. Думала, что я молодец, веду себя как ответственный человек, не буду заниматься самолечением, обращусь к врачу. Ага, не тут то было! Потом пустились вот эти слухи – "мне плохо, я умираю" и так далее. Пожалуйста, не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что вскоре все, кто пострадал от этой ситуации, придут в себя. И я в том числе, потому что за эти два дня я пережила моральный ужас и от всего происходящего. В воскресенье я буду выступать в гала-концерте на Гран-при в Москве, до встречи", – сказала Солдатова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Солдатова, по первоначальным данным, нанесла себе ножевые ранения, после чего самостоятельно позвонила в полицию. 21-летнюю девушку госпитализировали, врачи диагностировали у нее булимию.

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