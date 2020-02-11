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11 февраля • обновлено в 04:49
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В России за педофилию посадили спортивного чиновника

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Глава кировской федерации каратэ-кекусинкай Михаил Хурамшин получил семь лет колонии строго режима по обвинению в педофилии.

Спортивный функционер был задержан в декабре 2018 года по подозрению в сексуальном преступлении в отношении 11-летнего ребенка. Суд признал Хурамшина виновным и отправил его за решетку, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета. Изначально ему грозило до 20 лет тюрьмы.

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Михаил Хурамшин

Михаил Хурамшин

kirovsport.ru

Его также лишили права заниматься педагогической, воспитательной, тренерской и преподавательской деятельностью с несовершеннолетними сроком на три года с ограничением свободы сроком на один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции набирает обороты скандал с изнасилованием 10-кратной чемпионки страны. При этом тренер спортсменки, которого обвинили в преступлении, признал, что совершал действия сексуального характера в отношении подопечной.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
каратэ
Место
Россия Киров
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