В России за педофилию посадили спортивного чиновника

Глава кировской федерации каратэ-кекусинкай Михаил Хурамшин получил семь лет колонии строго режима по обвинению в педофилии.
Спортивный функционер был задержан в декабре 2018 года по подозрению в сексуальном преступлении в отношении 11-летнего ребенка. Суд признал Хурамшина виновным и отправил его за решетку, сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета. Изначально ему грозило до 20 лет тюрьмы.
Михаил Хурамшин
kirovsport.ru
Его также лишили права заниматься педагогической, воспитательной, тренерской и преподавательской деятельностью с несовершеннолетними сроком на три года с ограничением свободы сроком на один год.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции набирает обороты скандал с изнасилованием 10-кратной чемпионки страны. При этом тренер спортсменки, которого обвинили в преступлении, признал, что совершал действия сексуального характера в отношении подопечной.
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