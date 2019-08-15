МакГрегор совершил гнусный поступок в баре и попал на видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре Marble Arch Pub в Дублине.

По информации TMZ, ирландский боец купил в пабе виски собственной компании Proper Twelve и стал всех угощать. Однако один из посетителей несколько раз отказался от алкоголя. Макгрегор нанес удар по незнакомцу, после чего его моментально вынесли из бара друзья.

Полиция начала расследование в отношении случившегося.

Новости Назван фантастический заработок МакГрегора на виски

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор устроил грандиозную драку в одном из пабов Дублина.

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