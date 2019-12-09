"Кто виноват": МОК жестко отреагировал на исключение России из турниров

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта

"Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом", – сообщается в релизе, текст которого приводит ТАСС.

DW

При этом в заявлении МОК особо подчеркивается, что наказание за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории должно применяться к тем, кто в этом виноват, а не к спортсменам или Олимпийскому комитету России (ОКР).

"Виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности этого нарушения, и поэтому мы приветствуем самые суровые санкции в отношении ответственных российских властей", – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

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