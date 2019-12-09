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9 декабря • обновлено в 17:52
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"Кто виноват": МОК жестко отреагировал на исключение России из турниров

3.3т
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Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от международных соревнований на четыре года.

МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта

МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта

"Представители олимпийского движения сегодня поддержали единогласное решение исполнительного комитета WADA, которое соответствует заявлению, сделанному исполкомом МОК и одобренному олимпийским саммитом", – сообщается в релизе, текст которого приводит ТАСС.

"Кто виноват": МОК жестко отреагировал на исключение России из турниров

DW

При этом в заявлении МОК особо подчеркивается, что наказание за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории должно применяться к тем, кто в этом виноват, а не к спортсменам или Олимпийскому комитету России (ОКР).

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"Виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности этого нарушения, и поэтому мы приветствуем самые суровые санкции в отношении ответственных российских властей", – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

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Автор
Денис Карпов
Темы
МОК допинговый скандал
Тег
WADA
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Он Алекс
Он Алекс
Будут как.. цапы выступать под флагом OAR как ранее ( орально анальная республика) .. гы-гы
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