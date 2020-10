Хабибу пришлось раздеться догола перед боем с Гэтжи на UFC 254. Видео

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов попал в неординарную ситуацию на взвешивании перед боем с американцем Джастином Гэтжи.

Церемония прошла накануне поединка, который состоится в рамках шоу UFC 254. Оба спортсмена должны были вписаться в лимит легкой весовой категории – 70,3 килограмма.

Если у представителя США с этим проблем не возникло, то россиянин столкнулся с трудностями. В итоге ему пришлось раздеваться догола, дабы вложиться в нужные показатели. Процедура вызвала явное волнение у Хабиба, который после оглашения результата схватился за лицо.

Соответствующее видео было опубликовано на странице UFC в социальной сети Twitter.

155lbs.

Championship weight.

HUGE statement.



Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night 🏆🇷🇺



7pm UK start time! Click here to buy #UFC254 on BT Sport Box Office ➡️ https://t.co/LmdecOCthi pic.twitter.com/6HMpkN4PkK