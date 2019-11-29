"Лучшее время": Емельяненко эпично прогнулся перед Путиным

Российский боец в смешанных единоборствах Александр Емельяненко прогнулся перед президентом РФ Владимиром Путиным,поблагодарив его за "замечательные времена", которые наступили в стране.

"Нравится ли мне время, в которое я живу? Прекрасное время. Замечательное время. Много людей несогласных, недовольных, ненавистных. Но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу", – заявил Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Александр Емельяненко FightTime

Он считает, что несогласные с Путиным люди "глупы", так как не знают, что значит быть президентом.

"Все готовы стать президентами, у каждого есть план, как вывести нашу страну вперёд и стать лидерами на мировой арене. Но перед этим каждому нужно чуть украсть денег и отдохнуть со своими друзьями, а потом они приступят к обязанностям президента. Глупые люди", – сказал российский боец.

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