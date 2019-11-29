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30 ноября • обновлено в 11:07
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"Лучшее время": Емельяненко эпично прогнулся перед Путиным

4.9т
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Российский боец в смешанных единоборствах Александр Емельяненко прогнулся перед президентом РФ Владимиром Путиным,поблагодарив его за "замечательные времена", которые наступили в стране.

"Нравится ли мне время, в которое я живу? Прекрасное время. Замечательное время. Много людей несогласных, недовольных, ненавистных. Но мы живем в лучшее время. Спасибо за это нашему президенту Владимиру Владимировичу", – заявил Емельяненко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко

FightTime

Он считает, что несогласные с Путиным люди "глупы", так как не знают, что значит быть президентом.

"Все готовы стать президентами, у каждого есть план, как вывести нашу страну вперёд и стать лидерами на мировой арене. Но перед этим каждому нужно чуть украсть денег и отдохнуть со своими друзьями, а потом они приступят к обязанностям президента. Глупые люди", – сказал российский боец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 29 ноября, состоится самый ожидаемый бой года в России между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко.

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Персоны
Владимир Путин Александр Емельяненко
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hunt andres
hunt andres
Респект!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
кто это?
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hunt andres
hunt andres
Куралесов Вася, Кто вася куролесов, мы не знаем. Но можем предположить. Свидомит в обосранных шальварах и вышиванке. С кастрюлей на голове.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Куралесов Вася, ватобоец...
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фил филька
фил филька
не просто эпично а легендарно величественно былинно фантастично и конечно же (любимое обозовское) мощно прогнулся)))
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hunt andres
hunt andres
фил филька, про феерично и одиозно...забыл?))))))))
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Борисс Робот
Борисс Робот
фил филька, добавь эпитетов немного и будет тебе счастье...
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