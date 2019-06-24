Фиаско России: украинские прыгуны сенсационно взяли "серебро" Европейских игр

Украинский дуэт Антона Давиденко и Николая Просторова завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Этот успех стал сенсационным, ведь фаворитами соревнований считались россияне и хозяева белорусы. Однако выступления обеих пар завершились падениями и в итоговом протоколе они оказались на последних местах.

Зато украинцы показали отличное выступление, получив в 51,350 балла. Лишь помарка при приземлении не позволила нашим завоевать "золото". В итоговом протоколе "желто-синие" всего 0,1 балла уступили паре из Польши.

Антон Давиденко и Николай Просторов НОК Украины

Отметим, что эта медаль оказалось единственной для Украины в третий день Европейских игр-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельянчук установили рекорд Европейских игр.

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