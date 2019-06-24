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Фиаско России: украинские прыгуны сенсационно взяли "серебро" Европейских игр

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Украинский дуэт Антона Давиденко и Николая Просторова завоевал серебряную медаль в синхронных прыжках на батуте на Европейских играх-2019, которые в эти дни проходят в Минске.

Этот успех стал сенсационным, ведь фаворитами соревнований считались россияне и хозяева белорусы. Однако выступления обеих пар завершились падениями и в итоговом протоколе они оказались на последних местах.

Зато украинцы показали отличное выступление, получив в 51,350 балла. Лишь помарка при приземлении не позволила нашим завоевать "золото". В итоговом протоколе "желто-синие" всего 0,1 балла уступили паре из Польши.

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Антон Давиденко и Николай Просторов

Антон Давиденко и Николай Просторов

НОК Украины

Отметим, что эта медаль оказалось единственной для Украины в третий день Европейских игр-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельянчук установили рекорд Европейских игр.

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Тема
Европейские игры 2019
Место
БеларусьМинск
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У Украины аж 5 зрлотых медалей, а у России только 22.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так-то Россия на первом месте, но это х0хлы старательно умалчивают. Нация д*билов.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
В плане- попрыгать. РФ вообще лузер перед нами!!! Мы всей страной тренируемся!!)
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