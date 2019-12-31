Это все Порошенко и велосипед: 5 самых ярких зашкваров украинского спорта в 2019-м

Боромир или Капитан Пикар не удержались бы, увидев эти одиозные приключения украинского спорта в прошедшем году. Обнять и плакать, господа.

Хотя от провалов не застрахован никто, но в этих случаях на украинские команды и спортсменов смотреть особенно больно. И в первую очередь не через неудачи, а из-за абсурдности и треша самих ситуаций. Конфликты из-за денег с публичными угрозами, закулисные игры и одиозные антирекорды - OBOZREVATEL вспоминает самые горячие зашквары украинского спорта в 2019-м.

Играть не за сборную, а со сборной… и оказаться под угрозой пропуска Олимпиады

Кто влип: Элина Свитолина

Что случилось: в начале года Свитолина не сыграла за сборную Украины на Кубке Федераций, вызвав недоумение и гнев болельщиков

В чем соль: Элину обвинили в преднамеренном "сливе" сборной из-за собственных финансовых условий, на которые не согласилась Федерация тенниса Украины

Главный фейспалм: Свитолина не смогла принять участия в играх сборной 6-9 февраля, но 13 февраля сыграла на турнире в Дохе

В это тяжело поверить, но лучшая теннисистка Украины и одна лучших украинских спортсменок за последние годы может пропустить Олимпиаду-2020! И не обошлось без скандала, когда Свитолину заподозрили в "косячестве" от вызова в сборную Украины.

2019-й - далеко не самый лучший год в отношениях Элины Свитолиной и сборной Украины facebook.com/elinasvitolinaofficial

Сборная Украины готовилась выступить на важнейшем для нее турнире - Кубке Федераций, но накануне вокруг этой темы разгорелся настоящий кадровый скандал. Элина Свитолина якобы не хотела играть за сборную (назывались разные причины, в том числе и финансовые), что вызвало настоящие разборки между ФТУ и представителем теннисистки Стефаном Гуровым. В итоге официальной версией стала травма шеи и плеча Элины, но осадок остался крупный (особенно после того, как через 5 дней после турнира в Польше Свитолина вышла играть (и успешно) на турнире одиночного разряда в Дохе)…

Хотя позже скандал утих и вроде забылся, но недавно исполнительный директор ФТУ четко напомнил: если Свитолина не гарантирует выступлений за сборную, то не сможет сыграть на Олимпиаде. И теперь вдуматься только - за Украину на ОИ не сыграет лучшая теннисистка по причине февральского скандала, личных интересов (не только самой Элины) и закулисных игр. "Отлично"!

"Это я купил тебе велосипед": треш и угар от президента

Кто влип: уже экс-президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко

Что случилось: Башенко вступил в конфликт с велосипедисткой Анной Соловей после победы той на Европейских играх 2019

В чем соль: в процессе выяснения отношений Башенко не стеснялся хамить Соловей, заявляя о покупке Анне велосипеда и грозясь ее выгнать из сборной Украины

Главный фейспалм: в интервью одному из ТВ-каналов Башенко дал комментарий, по всем признакам, в нетрезвом состоянии и предложил журналистке поцеловаться

Это был еще тот треш: спортсменка выигрывает золотую медаль, но после вместо приятных моментов руководитель федерации хамит ей и грозится выгнать. Ситуация из разряда "на голову не налазит".

Александр Башенко после скандала с Анной Соловей стал менее веселым xsport.ua

А все началось еще с одного парадокса: после победы Анны Соловей президент Федерации велоспорта Украины (ФВУ) в Facebook поздравил с победой… главу Киевской городской федерации велоспорта, который, по словам Соловей, никак не причастен к этому результату и даже никогда не встречался ей. После этого под постом с поздравлениями пошло разбирательство, кто и как причастен к победе Соловей, где Башенко явно перегнул палку с угрозами в адрес велосипедистки.

Ситуация набрала резонанса национального масштаба (что поддержку Анне выразил даже тогдашний министр спорта Украины Игорь Жданов), и за скандал взялись большие ТВ-каналы. В сюжете СТБ во время разговора с журналисткой на ее замечание о "возможном нетрезвом состоянии" (что не безосновательно) Башенко предложил той поцеловаться, чтобы определить наличие запаха алкоголя…

В итоге спустя время Александр Башенко был уволен с поста ФВУ. Но в мире украинского велоспорта его будут помнить еще немало как главного "шутника" 2019-го.

Анна Соловей выиграла "золото" Европейских игр 2019, что стало концом карьеры Александра Башенко в велосипедном спорте noc-ukr.org

"Почему-то мы с русскими стали врагами? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса"

Кто влип: боксер средней весовой категории Александр Гвоздик

Что случилось: в одном из интервью Гвоздик совершил немаленький политический "каминг-аут" с российским привкусом

В чем соль: Гвоздик впервые довольно широко раскрыл свои политические соображение, неприятно удивив украинцев

Главный фейспалм: война на Донбассе нужна была Петру Порошенко, чтобы спокойно грабить Украину

Рвануло тогда знатно: в статусе чемпиона мира по версии WBC Гвоздик решил "разложить по полочкам" ситуацию с войной на Донбассе и отношениями с Россией. Но получилось зашкварно.

Александр Гвоздик один из немногих спортсменов, кто смело говорит о политике

Стоит признать, что в праве иметь свое мнение и взгляд (в чем-то обоснованный) где-то Гвоздик говорит и правильные вещи, которые рядовому украинскому патриоту больно принимать. Но вот в отношении войны с Россией получилось, что наравне с "руководством России" в ней виноват и Петр Порошенко как президент Украины, и разжег ее специально для облегчения грабежа страны! Ух-хххххх!

"Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант", - сказал Гвоздик в интервью ua.tribuna.com. - "Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории". И оттуда же: "Кто виноват в войне? Виноваты оба (Путин и Порошенко. - прим. ред.). Думаете, Порошенко с Путиным не на связи? Я вас умоляю".

Увы, но тут концепция "спортвнеполитики" поглотила весь любой анализ ситуации и признание агрессии России, сделав Гвоздику немалый зашквар.

Двойной позор в Лиге Европы: сначала получить 8 мячей, а затем - не выйти из группы

Кто влип: "Динамо" Киев

Что случилось: киевское "Динамо" провалило еврокубки в 2019-м, "пробив" очередное дно

В чем соль: "бело-синие" второй раз в истории умудрились не выйти из группы Лиги Европы, а в предыдущем розыгрыше уступили "Челси" суммарно 0:8

Главный фейспалм: в группе ЛЕ дважды не смогли обыграть середняка Швейцарии

На это больно было смотреть: некогда сильнейший клуб Украины и полуфиналист Лиги чемпионов не смог выйти из группы Лиги Европы (второстепенного еврокубка) с командами Дании, Швеции и Швейцарии. И это все после весенних 0:8 от молодняка "Челси"…

Футболисты "Динамо" в 2019-м регулярно хватались за голову после результатов своих матчей facebook.com/elinasvitolinaofficial

Что и говорить - ситуация просто унизительная для "Динамо". За год команда только регрессировала, сделав бессмысленную замену главного тренера и придя к тому, что имеет существенный баланс в виде нескольких легионеров. Ну а одна победа в 6-ти матчах группы с домашней ничьей с "Лугано" - это сродни "окончательной капитуляции".

Вскоре Олимпиада, но собираться на нее можно и без денег

Кто влип: украинские спортсмены сразу нескольких видов спорта

Что случилось: несколько украинских спортивных федераций лишились финансирования для подготовки своих спортсменов и проведения соревнований

В чем соль: спортсмены получили неожиданные и большие проблемы в рамках подготовки к Олимпиаде-2020, которая пройдет уже летом

Главный фейспалм: спортсмены оказались без денег посреди зарубежных сборов с проблемами вернуться домой

Работали-работали, Олимпиада уже на горизонте, и под конец года главное финансирование пропадает… Удивление, недоумение и страх за выступление на ближайшем ОИ - так украинский спорт еще не заканчивал календарный год.

Ситуация вынудила сразу 5 спортивных федераций (регби, хоккея, бокса, баскетбола и легкой атлетики) обратится с открытым письмом к Президенту Украины в связи со сложной финансовой ситуацией из-за прекращения финансирования. В итоге приходится отменять сборы и выезды зарубеж на какие-либо соревнования, а президент ФЛАУ (федерации легкой атлетики) Игорь Гоцул даже заявил, что из-за проблем с финансами некоторые спортсмены не имели возможности вернуться домой. И это все на фоне большой важности периода конца 2019-го и начала 2020-го - предолимпийского сезона, который является ключевым в процессе подготовки к Олимпиаде…

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