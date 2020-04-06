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6 апреля • обновлено в 19:42
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Емельяненко рассказал о карантине в Чечне и прогнулся перед Кадыровым

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал карантин из-за пандемии коронавируса в Чеченской Республике "самым жестким и правильным".

При этом он отметил, что ограничения никак не повлияли на его тренировки и подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым.

"Самый правильный карантин": Емельяненко прогнулся перед Кадыровым

Instagram Александра Емельяненко

"Мне повезло больше, чем остальным: я нахожусь у Рамзана Кадырова, здесь все изолировано, все закрыто, и в спортзале кроме меня больше никого нет. В Чечне, как и во всей России, введен карантин. Закрыты спортзалы, рестораны, магазины, с 8 вечера до 8 утра введен комендантский час. Дабы предотвратить эту эпидемию – эту напасть, которая обрушилась на весь мир. В Чечне самый жесткий и самый правильный карантин. Рамзан ввел жесткие меры, чтобы побороть вирус", – сказал Емельяненко в интервью "Спорт-Экспрессу".

Как сообщал OBOZREVATEL, Алекесандр Емельяненко показал видео, на котором он находится под капельницей.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персоны
Рамзан Кадыров Александр Емельяненко
Место
Россия Грозный
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