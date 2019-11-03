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3 ноября • обновлено в 15:13
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Экс-чемпион UFC унизительно улетел в тяжелый нокаут на 29-й секунде

2.1т Читать материал на украинском

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (28-9) потерпел унизительное поражение от Жаирзиньо Розенструйка (9-0) на турнире UFC 244, который прошел в Нью-Йорке.

Экс-чемпион UFC унизительно улетел в тяжелый нокаут на 29-й секунде

Знаменитый 40-летний белорус был нокаутирован 31-летним представителем Суринама уже на 29-й секунде первого раунда.

Ветеран активно начал поединок, но сразу пропустил несколько ударов. Андрей не стал сбавлять темп, смело пошел вперед, но нарвался на левый встречный и упал. Рефери тут же остановил встречу.

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Тема
UFC
Место
США Нью-Йорк
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