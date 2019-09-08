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9 сентября • обновлено в 11:05
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Четырехкратная чемпионка мира из России упала в обморок на турнире

5.8т Читать материал на украинском

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова досрочно завершила выступление на Кубке вызова, проходившего в португальском Портимане с 6 по 8 сентября.

Александра Солдатова

Александра Солдатова

21-летняя спортсменка потеряла сознание во время финального этапа, сообщила личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

"Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление. Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна решать главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова", - цитирует ТАСС Дьяченко.

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Тема
художественная гимнастика
Место
Португалия
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мельдониевые твари!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Меньше химии жрать нужно в таком возрасте если все чисто никаких проблем со здоровьем быть не может!!!
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