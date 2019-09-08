Четырехкратная чемпионка мира из России упала в обморок на турнире

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова досрочно завершила выступление на Кубке вызова, проходившего в португальском Портимане с 6 по 8 сентября.

Александра Солдатова

21-летняя спортсменка потеряла сознание во время финального этапа, сообщила личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

"Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление. Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна решать главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова", - цитирует ТАСС Дьяченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская футболистка-чемпионка умерла в 23 года от остановки сердца.

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