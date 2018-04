Боец нанес сопернику самую жуткую травму в истории MMA

Британский боец смешанного стиля (MMA) Джек Мэйсон проиграл шведу Хакону Фоссу во время боя промоушена Cage Warriors, получив при этом кошмарное рассечение.

Порез был настолько глубокий, что в кадр попал череп Мэйсона. Автор видео охарактеризовал повреждение, как одно из самых жутких рассечений в истории боев по правилам MMA.

Warning this is up there with some of the worst cuts iv seen in mma my friend @JackStoneMason tonight @CageWarriors 🤢🤕 #CW93 #MMA pic.twitter.com/Xk1LW2DxrD