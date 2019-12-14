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14 декабря • обновлено в 11:52
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Боец MMA в России напоил и изнасиловал 13-летнюю девочку

1.9т
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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу бойца смешанных единоборств (ММА) из Таджикистана Салимджона Ширинова.

Следствие предполагает, что 4 декабря нынешнего года Ширинов в квартире одного из домов поселка Металлострой изнасиловал несовершеннолетнюю девушку 2006 года рождения.

Салимджон Ширинов

Салимджон Ширинов

Спортсмен воспользовался "бессознательным состоянием несовершеннолетней потерпевшей"; вероятно, он предварительно накачал ее алкоголем. Как сообщает Sport24, девушка была знакома с Шириновым: 4 декабря она поругалась с матерью и ушла к нему ночевать. Через несколько дней мать узнала, что ее дочь изнасиловали.

Ширинов успел бежать, сейчас его местонахождение неизвестно. Суд заочно приговорил его к заключению под стражу и объявил в международный розыск. Ширинову грозит тюремное заключение сроком от 12 до 20 лет. Первым делом потенциального преступника планируют искать на его родине – в Таджикистане.

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Как сообщал OBOZREVATEL, три футболиста из Испании приговорены к 38 годам тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки в своих апартаментах.

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Автор
Максим Богданов
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