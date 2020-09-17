Боец Bellator избил бездомного, застав его с фаллоимитатором в душе. Видео 18+

Американский мериканский профессиональный кикбоксер по муай-тай и мастер смешанных единоборств, который выступает в Bellator в среднем весе Джо Шиллинг выгнал из душа своего спортзала бездомного, избив его.

Как рассказал сам спортсмен на видео, мужчина без пропуска зашел помещение, где воспользовался фаллоимитатором.

"У нас есть семейный зал, куда пробрался этот мужик. Бомж пробрался в душ. Я все понимаю, мыться-то где-то надо. Да, нелегально проник на частную территорию, но ладно. Я жду, когда он выйдет. Слышу, что вода отключается. Я стучу по двери, он не отвечает. Вдруг он начинает орать. Когда дверь открывается, то оказывается, что он там е**т [удовлетворяет] себя фаллоимитатором. Вот почему я и сделал с ним то, что я сделал", – рассказал Шиллинг на видео.

Внимание! На кадрах присутствуют сцены жестокости! Не рекомендуется смотреть детям, то 18 лет.

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