Анаконда: вышел фильм об украинской дзюдоистке Белодед

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала героиней документального фильма "Анаконда", премьера которого состоялась 29 августа.

17-минутная лента была опубликована на YouTube-канале Mitsubishi Motors в Украине. В фильме рассказывается, кто главная соперница Дарьи, с какими проблемами она сталкивается каждый день, и почему именно "Анаконда".

"Пьедестал, золотая медаль, цветы и аплодисменты восхищенных зрителей. Мы видим красивую верхушку айсберга, когда победитель получает все: признание, спонсорские контракты, глянцевые фотосессии. Но что на самом деле требуется для завоевания титула самой молодой двукратной чемпионки мира по дзюдо? Какие усилия были нужны на каждом этапе пути к покорению Олимпа и кто главный соперник?" – говорится в описании.

Дарья Белодед с папой, мамой и съемочной группой Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед на премьере фильма Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

О спорте и не только – в нашем Instagram!