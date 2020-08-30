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Анаконда: вышел фильм об украинской дзюдоистке Белодед

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
2,0 т.
Дарья Белодед

Про Дарью Белодед вышел фильм.

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед стала героиней документального фильма "Анаконда", премьера которого состоялась 29 августа.

17-минутная лента была опубликована на YouTube-канале Mitsubishi Motors в Украине. В фильме рассказывается, кто главная соперница Дарьи, с какими проблемами она сталкивается каждый день, и почему именно "Анаконда".

"Пьедестал, золотая медаль, цветы и аплодисменты восхищенных зрителей. Мы видим красивую верхушку айсберга, когда победитель получает все: признание, спонсорские контракты, глянцевые фотосессии. Но что на самом деле требуется для завоевания титула самой молодой двукратной чемпионки мира по дзюдо? Какие усилия были нужны на каждом этапе пути к покорению Олимпа и кто главный соперник?" – говорится в описании.

Дарья Белодед с папой, мамой и съемочной группой

Дарья Белодед с папой, мамой и съемочной группой Instagram Дарьи Белодед

Дарья Белодед на премьере фильма

Дарья Белодед на премьере фильма Instagram Дарьи Белодед

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

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Дарья Белодед
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