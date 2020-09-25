Американская чемпионка мира разорвала ногу после падения с обрыва. Фото 18+

Американская велосипедистка Хлоэ Дигерт получила страшную травму на чемпионате мира по шоссейным гонкам на время в итальянском городе Имола.

Как сообщает издание CyclingNews, на одном из поворотов она потеряла управление и врезалась в ограждение, упав с обрыва. В левой ноге у нее образовалась дыра. Дигерт быстро доставили в городскую больницу Болоньи, где врачи провели успешную операцию, зашив ее рваную рану.

Посмотреть, как выглядела поврежденная конечность спортсменки после падения, можно по ссылке. Внимание! Фотография не предназначена для людей со слабыми нервами!

Дигерт является пятикратной чемпионкой мира по велогонкам под эгидой UCI и серебряной призеркой Олимпиады-2016.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы, уронивший на себя штангу в 400 кг, показал последствия страшной травмы.