34 "золота"! Украина выиграла ЧЕ по паралимпийскому плаванию

Сборная Украины по паралимпийскому плаванию выиграла чемпионат Европы, который с 13 по 19 августа проходил в Дублине (Ирландия). "Сине-желтая" команда стала первой в общемедальном зачете, завоевав 107 медалей - 34 золотых, 44 серебряных и 29 бронзовых.

Всего в европейском первенстве принимали участие более 500 спортсменов из 40 стран.

Наибольший вклад в копилку нашей сборной сделали Ярослав Денисенко (4 "золота" и 2 "серебра"), Максим Крипак (4 "золота" и 2 "серебра), Евгений Богодайко (3 "золота" и 2 "серебра"), Виктор Смирнов (3 "золота", 3 "серебра" и одна "бронза"), Денис Дубров (2 "золота", 2 "серебра" и одна "бронза"), Максим Веракса (2 "золота" и одна "бронза"), Ярослав Семененко (2 "золота"), Илья Яременко (одно "золото"), Андрей Трусов ("золото", "серебро", "бронза") и Елизавета Мерешко (4 "золота" и 2 "серебра").

WHAT A CONTEST!Just 0.03secs separated the top ✌️

Vasyl Krainyk🇺🇦takes 🥇with @EversMarc 🇳🇱settling for 🥈#Dublin2018 pic.twitter.com/FX4kqsn1Sl