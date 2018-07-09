На грі Сербія-Швейцарія Чемпіонату світу по футболу, що проходить зараз на росії, відбулась досить цікава подія.

В швейцарській збірній грають декілька футболістів, що є виходцями з Косово та Албанії. Джердан Шакірі, гравець збірної Швейцарії, вийшов на гру із сербами в бутсах, на одній з яких був прапор Швейцарії, а на іншій - прапор Косово. Футбольний союз Сербії навіть просив ФІФА заборонити Шакірі грати в цих бутсах.

Косово для сербів - це щось на кшталт "ДНР/ЛНР" для українців (або Косово - це Україна, а Сербія - це Росія). Хоча коли я спілкувався з сербами про Косово в Белграді, то їх тон був досить спокійним - все таки цій історії досить багато років.

Тим не менш, весь матч сербські фанати освистували швейцарців албанського походження і кричали "вбий албанця" ("вбий шиптара"). Слово "шиптар" є надзвичайно образливим по відношенню до албанців і косоварів (косовських албанців).

Коли швейцарські футболісти забивали свої голи, то руками склали жест, що дуже нагадував албанського орла (Albanian Eagle), що є головним елементом албанського прапору.

Згідно правил ФІФА, демонстрація політичних жестів є грубим порушенням і карається досить жорстко - дискваліфікацією та штрафом.

В Швейцарії думки розділились. Хтось став на захист футболістів, хтось почав піднімати питання доцільності виступу швейцарців іноземного походження в національній збірній. Цікаво, що збірну Швейцарії напередодні називали "групою ветеранів, що складається з іноземних легіонерів, переважно балканського походження, збагаченою парочкою натуралізованих африканців".

Ця дискусія перекликається з дискусією в іншій країні - Німеччині, де два гравці турецького походження - Месут Озіл і Ілкай Гюндоган, в середині травня сфотографувались в Лондоні з президентом Турції Реджепом Ердоганом під час його виборчої кампанії. Гюндоган подарував Ердогану майку з надписом "моєму президентові". Були навіть заклики не допускати турецьких футболістів до виступів за національну збірну.

І ось, накінець, остання історія. Домагой Віда та Огнєн Вукоєвич, екс-гравці київського Динамо, після того, як збірна Хорватії перемогла збірну Росії в чвертьфіналі Чемпіонату світу, записали коротке відео, де хорвати кричать "Слава Україні" і присвячують перемогу Україні.

Якщо ви бачили зарево над містом, то знайде - це пригоріло у північних сусідів. ФІФА дуже занепокоїлись і навіть пригрозили дискваліфікувати Віду на півфінальний матч. Але оскільки відео було записане поза межами ігрового поля, то Віду пронесло. (Віда потім трохи впав на мороз, кажучи, що то був такий своєрідний жарт, і то він говорив не серйозно, і що в нього багато друзів-росіян).

І ще маленький факт. Незважаючи на те, що Косово є лише частково визнаною країною, збірна Косово є повноправним членом УЄФА та ФІФА. Оскільки Україна офіційно не визнає Косово, то домашній для України матч зі збірною Косово в 2016 році відбувався в Кракові, а виїздний - в албанському місті Шкодер.

Ось такий він, спорт поза політикою.

В публікації використовувались матеріали dw.com та thesun.co.uk.