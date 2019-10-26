На МакГрегора устроили охоту в Москве: спортивные итоги 25 октября

Десятки озлобленных дагестанцев устроили охоту на МакГрегора в Москве и Ломаченко сделал откровенное признание. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 25 октября.
Кроме того, сборная Украины потеряла лидера перед матчем с Сербией в отборе Евро-2020. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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