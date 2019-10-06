Известный российский хоккеист умер после удара в спину на матче

Известный российский хоккеист Самвел Мнацян трагически скончался после года борьбы с раком.

Воспитанник омского "Авангарда" и бывший игрок "Барыса", "Нефтехимика", "Адмирала" и "Сибири" умер на 30-м году жизни.

Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна. В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг.



1990-2019. Спи спокойно, Самвел. Мы будем помнить.🙏🏼 pic.twitter.com/XO6CtPsD7j — Хоккей России (@russiahockey) October 5, 2019

Защитник успел провести в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 183 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять голевых передач.

Опухоль возникла из-за сильного удара в спину в одном из матчей, а затем за несколько месяцев стала злокачественным образованием.

"Все это дало метастазы на печень и мочевыводящие каналы. Самвел уехал в немецкий Фрайбург, где начал получать курсы химии и лучевой терапии", — сообщал агент игрока Шуми Бабаев в соцсети.

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