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6 октября • обновлено в 15:10
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Известный российский хоккеист умер после удара в спину на матче

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Известный российский хоккеист Самвел Мнацян трагически скончался после года борьбы с раком.

Воспитанник омского "Авангарда" и бывший игрок "Барыса", "Нефтехимика", "Адмирала" и "Сибири" умер на 30-м году жизни.

Защитник успел провести в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 183 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять голевых передач.

Опухоль возникла из-за сильного удара в спину в одном из матчей, а затем за несколько месяцев стала злокачественным образованием.

"Все это дало метастазы на печень и мочевыводящие каналы. Самвел уехал в немецкий Фрайбург, где начал получать курсы химии и лучевой терапии", — сообщал агент игрока Шуми Бабаев в соцсети.

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Тема
КХЛ
Место
Россия
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