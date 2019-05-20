На чемпионате мира по хоккею произошло историческое событие

Сборная Великобритании добыла первую победу в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею за последние 57 лет.

На мундиале-2019, который в эти дни проходит в Братиславе и Кошице, в понедельник, 20 мая, британцы в овертайме обыграли сборную Франции – 4:3. Более того, подопечные Петера Рассела праздновали успех, уступая по ходу матча в три шайбы, чего никогда не было в истории.

Team GB впервые появилась в элите чемпионата мира с 1994 года, когда проиграла шесть матчей из шесть. А в последний раз в высшем дивизионе мирового первенства британцы побеждали 9 марта 1962 года. Тогда они сенсационно обыграли финнов – 7:5.

Франция – Великобритания

Отметим, что на нынешнем чемпионате до победы над Франции представители Великобритании проиграли шесть матчей с общим счетом 5:38. Кроме того, благодаря этому успеху они отправили "галльских петухов" в группу IB.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборной России помешали установить рекорд чемпионатов мира по хоккею.

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