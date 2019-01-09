Море водки: российской звезде НХЛ сделали неожиданное предложение

Российскому нападающему клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Артемию Панарину сделали неожиданное предложение по продлению контракта с командой.

Один из местных баров пообещал игроку пожизненный запас водки в случае если он решит остаться в команде.

Артемий Панарин

Владельцы бара разместили в городе рекламный щит с соответствующим обращением к форварду. Кроме того, бар призвал болельщиков, которые также хотят сохранить Панарина в рядах "Блю Джекетс", использовать в соцсетях хэштег #StayThirstyPanarin.

У 27-летнего нападающего заканчивается 6-ти миллионный контракт и в июле 2019 года россиянин может стать неограниченно свободным агентом. В текущем регулярном чемпионате НХЛ Панарин провел 39 матчей и набрал 45 (13+32) очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, секрет успеха сборной Германии на ЧЕ-1996 раскрыл журналистам Марио Баслер. Оказывается, тренер Берти Фогтс разрешал футболистам расслабляться. "По вечерам пили пиво, водку с лимоном или джин-тоник. Конечно, иногда мы набирались, но не до такой степени, как англичане, уничтожавшие пиво, словно оно было последним в их жизни".