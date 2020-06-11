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11 июня • обновлено в 23:28
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МОК аннулировал результаты российских хоккеисток на Олимпиаде в Сочи-2014

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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты российской женской хоккейной сборной на Олимпийских играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.

МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицировал хоккеисток Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину.

Женская сборная России по хоккею

Женская сборная России по хоккею

В 2014 году российские хоккеистки заняли шестое место.

Таким образом, добытый в турнире результат также был аннулирован. Перераспределение выглядит следующим образом:

первое место — Канада;

второе место — США;

третье место — Швейцария;

четвертое место — Швеция;

пятое место — Финляндия;

шестое место — Германия;

седьмое место — Япония.

8 января стало известно, что МОК не станет рассматривать вопрос участия российских атлетов в Олимпиаде-2020 до решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение об отстранении России от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Сочи 2014
Тег
сборная России по хоккею
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