Дрались все: в России юные хоккеисты устроили массовое побоище на матче

В Тольятти во время поединка этапа Кубка федерации ПФО для хоккеистов до 11 лет между местными командами "Лада" и "Волгарь" случилась массовая драка.

В Twitter Ivan Shitik появился ролик, на котором видно, что в потасовке приняли участие как основные, так и запасные игроки, в том числе вратари обоих коллективов. Сообщается, что побоище продолжалось несколько минут, поскольку ни судьи, ни тренеры не могли успокоить хоккеистов. Причина конфликта остается неизвестной.

Драка на детском хоккейном матче между "Ладой" и "Волгарем"

Драка 11-летних хоккеистов на турнире в Тольятти pic.twitter.com/GrvhGPqU0o — Ivan Shitik (@Damassk) February 24, 2020

Матч, который завершал программу турнира, состоялся в воскресенье, 23 февраля. Кроме тольяттинских "Лады" и "Волгаря" в соревнованиях приняли участие нефтекамский "Торос" и оренбургский "Юбилейный".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч детских хоккейных команд в Одессе завершился массовой дракой, активное участие в которой принял тренер одной из них, начав избивать игроков соперника.

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