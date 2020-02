В Национальной хоккейной лиге в матче "Каролина" - "Торонто" произошел уникальный случай. У "Лифс" травмировались оба голкипера, и по правилам НХЛ место в воротах занял экстренный голкипер.

Эта позиция не закреплена за какой-либо командой – экстренный вратарь играет за тех, у кого вылетели свои вратари.

Вратарем на час для "Каролины" стал Дэйв Эйрс – он работает водителем ледозаливочной машины перед матчами фарм-клуба "Торонто". Эйрсу на момент дебюта было 42 года, последний раз он играл в любительской лиге в 2015-м.

15 лет назад он перенес трансплантацию почки, и думал, что больше никогда не сыграет в хоккей, а в ночь на 23 февраля стал первой звездой матча в лучшей хоккейной лиге мира.

Эйрс быстро пропустил два гола, но в третьем периоде он освоился и отразил 7 бросков из 7. Полевые игроки "Каролины" сделали все, чтобы взять два очка и помогли Эйрсу войти в историю. Матч завершился победой 6:3.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr