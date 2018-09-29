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Где смотреть Гран-при России: расписание трансляций Формулы-1

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В субботу и воскресенье, 29-30 сентября, состоится 15-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Очередной Гран-при элитного автопервенства пройдет в Сочи.

В прямом эфире понаблюдать за сражением можно будет на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляции квалификации 29 сентября в 14:50, а гонки 30 сентября в 14:00 по киевскому времени.

Гран-при Сочи

Гран-при Сочи

Новости
Опубликован календарь Формулы-1 на 2019 год

Видеокартинка с Гран-при России будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландский телеканал, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

Напомним, что 14-й этап в Сингапуре ознаменовалась несколькими яркими столкновениями, в одном из которых поучаствовал российский пилот William Сергей Сироткин.

Место
РоссияСочи
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